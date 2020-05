Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Lenže, cieľom tohto môjho príspevku nie je ani to, či e-schránka áno, alebo nie, ale či sa pod pojmom 701 Združenie myslí aj OZ zriadené na základe zákona 83/1990? Ak by to nebolo potrebné a OZ by pod túto povinnosť nespadali

OZ sú právne vnímané ako zoskupenia ľudí na báze občianskeho princípu s cieľom združovať sa na základe svojich záujmov, potrieb s vylúčením politického, náboženského, či iného smerovania. Sú samostatné právnické osoby, ktoré boli zriadené na základe Zákona č. 83/1990 o združovaní občanov.

Kto to nezažil, dnes len ťažko uverí, že ... v čase vzniku týchto OZ mnohé z nich vlastnili ako majetok iba pero, ceruzku, papier. A obrovský zápal zanietených, na podnet ktorých tieto OZ vznikali. Žiadne financie, žiadne vlastné či prenajaté priestory, skrátka NIČ. Samozrejme, časom sa to trochu menilo, ale ani po roku 2000 to nebolo ani ľahké, ani o nič jednoduchšie. Skôr naopak. Všetko sa digitalizovalo, počítače neboli najlacnejšie, pripojenie na internet iba čerešničkou. Učili sme sa za pochodu. Kým sa dalo, bol dobrý aj papier a pero, neskôr už elektronizácia – zdravotná poisťovňa, platby hlavne cez internet, sociálna poisťovňa. A ako posledná sa k tomu pridala finančná správa. Naozaj všetko ide. Niekedy pomalšie a s problémami, niekto to zvládne rýchlejšie. Opakujem, všetko sa dá naučiť, keď je človek prinútený.

Už v minulosti si mnohé organizácia, firmy, združenia či iné spolky boli donútené otvoriť si tzv. elektronickú poštovú schránku s prepojením štatutára na jeho občiansky preukaz. Najskôr to trochu šlo, potom bol problém, potom to asi zase šlo a ide to doteraz. Neviem. OZ boli z tejto povinnosti vyňaté, takže som to nejak neriešila.

Až teraz. Po novej povinnosti z nariadenia zákona z MV SR sme sa museli štatutári nanovo registrovať s našimi osobnými údajmi. Keďže sme OZ museli sme tak urobiť na MVSR a to v priebehu roku 2019. Toto sme vykonali podľa ich pokynov, či zákona. Bezplatne.

Dnes je zase čosi iné. Vraj aj Združenia si musia otvoriť tieto elektronické schránky a to s platnosťou od 1. júna t.r. Nevytvorenie tejto schránky organizáciu nezbavuje povinností reagovať na prípadné výzvy orgánov štátnej správy, či samosprávy. A všetci vieme, že toto konanie môže mať aj finančnú dohru, keď napr. finančná správa vyrúbi pokutu subjektu za nedodanie nejakého hlásenia, a pod.

7Register občianskych združení

701Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Register OZ je ďalej definovaný ako Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub a iné). Ale právna forma Občianske združenie tam uvedená nie je.

Až do polovice roku boli tieto OZ z danej aktivity vyňaté. Možno aj preto, že ich štatutármi sú poväčšinou starší ľudia bez počítačovej gramotnosti. A šlo to. Lenže, cieľom tohto môjho príspevku nie je ani to, či e-schránka áno, alebo nie, ale či sa pod pojmom 701 Združenie myslí aj OZ zriadené na základe zákona 83/1990. Ak by to nebolo potrebné a OZ by pod túto povinnosť nespadali, nie je to potrebné, či dokonca to môže spôsobiť veľa zla.

To, že mi zatiaľ nik z kompetentných nedal jasnú odpoveď ma trápi viac, ako odpoveď jednej zdp. osoby, ktorá by to snáď mala vedieť. A že... ak nie ste schopná, tak prečo to potom robíte? Odišla som s „dlhým nosom“, a ako členka, resp. štatutárka OZ ľudí ZP, som sa brániť nevedela. Len som chcela spomínanému zástupcovi štátnej správy v našom regióne odpovedať:

Tu vôbec nejde o mňa, či som schopná, alebo nie vytvoriť si danú e-schránku a bežne ju používať. Keď som zvládla všetko to hore spomínané a celých 20 rokov existencie nášho združenia učiť sa novým veciam, toto určite zvládnem.

Lenže: tu vôbec nejde iba o mňa. Napriek tomu, že mám svoje roky, mám i skúsenosti a viem, že človek môže trebárs zdravotne zlyhať, a pod. Tam, už nieto sa na nikoho odvolávať, že naša ekonómka, štatutárka, má zdravotné problémy a je či bude dlhodobo PN, ev. podobne. Čo potom? Nik iný sa k tejto povinnosti hlásiť nechce a tvrdí, že sa nebude viazať.

Všetci, ktorí pôsobíme (práca to nie je a platená už vonkoncom nie) vedia, že činnosť OZ leží na pleciach 2-3 ľudí a ostatní sa takmer iba vezú. Niežeby nič nerobili, ale ich činnosť spočíva v usmerňovaní a ... „urobím, ale mi povedz čo mám robiť, kedy a ako“. Aj u nás je to tak.

Naše OZ oficiálne vzniklo 30.10.2001, bolo registrované na MVSR. Avšak dátum jeho vzniku sa datuje približne o rok skôr. Vznikalo postupne, neformálnym stretávaním sa ľudí, ktorí mali spoločné zdravotné problémy. Po ukončení ich hospitalizácie sa im už nikto viac nevenoval – čo sa týka socializácie, ich ekonomickým, či pracovným problémom. A myslím si, že je to v každom podobnom OZ rovnaké.

Za 20 rokov našej činnosti sme dokázali v rámci rôznych projektov rozdať ľuďom v regióne hornej Nitry v prepočte takmer 45 000 €, 6 rokov – prerušovane sme mali vytvorené pracovné dielne – chránené pracoviská, všetky možné dostupné podpory zamestnanosti a to nielen pre našich členov. Robíme tak doposiaľ. Sme dôveryhodným partnerom pre ÚPSVaR, nikdy sme nemali voči nikomu žiadne dlhy, pozdĺžnosti. A celú túto agendu sme robili takmer na kolene 2-3, ako kedy.

Nie, nie som neschopná. Určite sa prispôsobím a keď bude treba, budem konať. Určite. Takže, neschopná nie som. Ale ak áno, tak moja neschopnosť spočíva v tom, že sa neviem dopátrať obyčajného ľudského –áno, či nie - . Viem, že zriadenie e-schránky by nikomu neublížilo. Lenže, bohužiaľ, poznám pomery v našom OZ, tiež i v našom SIC – sociálne integračné centrum – a viem, že veková hranica väčšiny štatutárov je vysoko nad 65+. A títo sa boja, bojíme sa všetci, že ... dobrá vôľa, chuť pomáhať, suplovať štát v pomoci iným, odkázaným ... sa akosi neráta.

Naozaj je toto jediným zdp. rozhodnutím s cieľom zničiť to, čo doteraz „fungovalo“ bez problémov? A nebude sa to o pol roka znovu meniť?