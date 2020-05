Rôzne etapy v živote vydatej ženy - časť IV - posledná

Korunou „JEJ VELIČENSTVA“ sa stane muž, dôležitý navonok, ale celkom poddaný „kráľovnej“. Ale načo to rozoberať?-, keď je to jednoducho tak dané a hotovo.

Manželka či milenka – matkou zostáva navždy!

E P I L Ó G - Záver

Niektoré z jej známych už odišli. Navždy. Zaujímavé ako prvé odchádzajú tie, ktoré žili s mužom bok po boku celé desaťročia. Akoby ich život prestal baviť a nakoniec zadlávil. Niektoré aj pred 70-tkou. Trochu jej zablikala kontrolka, že či už aj ja. Nie, nebola to ona, ale manžel. Teraz nemá nikoho. Je sama. Bez povinností, už sa nemusí o nikoho starať. Ale naoplátku, niet už nikoho, s kým by si mohla pohovoriť, pospomínať.

Tie chuderky, ktoré pred rokmi zostali samé bez muža, ktoré samé vychovali svoje deti v neúplnych rodinách, tie chuderky sú dnes so šarmom im vlastným krásne ženy v rokoch. Udržiavané, decentne oblečené s prihliadnutím nielen na ich vek, ale aj možnosti doby. Mnohé z nich rovnako štíhle, ako pred niekoľkými desiatkami rokov, scestované, podstatne s lepším dôchodkom, či finančným zaopatrením. Ako to zvládli a čo preto urobili?

Po odchode svojich detí z ich spoločného domova hľadali nové možnosti realizácie, či zárobku. A keďže doba fandila opatrovateľkám v Rakúsku, neváhali. Určite to nemali jednoduché. Na tej práci okrem zárobku nebolo im čo závidieť. Ale dali to! Mohli si to dovoliť. Neboli viazané manželom, viacerými deťmi, žili život podľa seba. Práca to určite jednoduchá nebola, ale podľa všetkých známych, dalo sa to vydržať. A určite to za to stálo. Dva týždne v Rakúsku, dva týždne doma. Za tie dva týždne doma sa toho dalo stihnúť aj niečo v byte porobiť, peniaze na to boli, alebo vycestovať k dcére, k synovi preč zo Slovenska. Alebo ísť na dva týždne do kúpeľov, eventuálne s deťmi na dovolenku. Nie, nebol to život iba o radosti, ale tieto, v minulosti osamelé matky, nemuseli riešiť bývanie svojich dospelých detí, nemuseli vychovávať vnúčatá celých 15-násť a viac po sebe idúcich rokoch. Tieto ženy nepoznali, aké to je starať sa 24 hodín o muža, ktorý mal tiež nielen svoje muchy, ale aj potreby. Nemuseli.

Prirodzene, boli to aj iné skupiny žien, iné profesie – no najmä z oblasti zdravotníctva, možno gastronómie. Skupina žien, opatrovateliek, bola z nich asi najpočetnejšia. Ešte dnes sa ich počet ráta na desiatky tisíc. Ale práve s nimi sa človek najskôr dostal do kontaktu, poznal ich osobne, a ... z á v i d e l.

Ich staroba nie je o osamelosti. Mnohé z nich práve tesne pred 70-tkou sa stali babkami a dnes sa rozplývajú nad svojimi anglicky, či španielsky hovoriacimi vnúčatkami. Chodia aj so svojimi partnermi s deťmi na výlety, prechádzky, dovolenky. Áno, s partnermi. Ani tieto ženy sa mužom časom nevyhli. Síce o čosi neskôr, ale predsa len, si našli k sebe spriaznenú dušu, s ktorou to ťahajú mnohé aj dve desiatky rokov. Manželstvo, preboha, načo? Načo papier, pre koho? Načo spoločné bývanie, meniť to, čo sme si zvykli?. Načo? Stačí si byť nablízku a len jeden pre druhého. Muži akoby v tomto vzťahu vždy ťahali za kratší koniec. Partnerke donekonečna ustupujú, len aby ich „nezrušila“.

Osamelá žena – matka, zostane matkou navždy. Matkou s výhodami. Má čas pre svoje dospelé deti, dokáže s nimi kráčať po dlhú dobu rovnakým tempom. Nie je tak zrobená, ako iné ženy. Naopak, ide z nej pokoj, láska, i porozumenie voči iným. Takže, je v spoločnosti vítaná, má pochopenie pre akékoľvek ľudské zlyhanie. Neodsudzuje, nesúdi. Je milujúcou starou mamou, babkou, vnúčatá ju zbožňujú, lebo má dostatok síl, času i financií žiť spolu s nimi ich život. Nikto nemá osobitný nárok na jej čas okrem toho, komu sa ho ona rozhodla venovať. Môže si dovoliť utrácať v svoj prospech, lebo deti nie sú závislé od jej materiálnej pomoci. Býva nadmieru štedrá aj k svojmu okoliu, príbuzným, známym. Potrpí si na úprave, resp. vždy upravenom, zovňajšku, žije v kultúrnom prostredí. Má rada tradície, vo veľkej miere uznáva všetky rodinné kontakty a štedro ich finančne dotuje. Skôr či neskôr si bývalá osamelá matka získa priazeň a obdiv svojej rodiny i celého príbuzenstva. Korunou „JEJ VELIČENSTVA“ sa stane muž, dôležitý navonok, ale celkom poddaný „kráľovnej“. Ale načo to rozoberať, keď je to jednoducho tak dané a hotovo. Veď po toľkých rokoch a v tomto veku, už nieto čo meniť. Kiežby, keby sa tak v minulosti správali ku svojej prvej manželke, ctili si ju, chránili a milovali. Dnes, dnes by to bolo o spoločnej úplnej rodine. Alebo by nebolo?

L e b o :

Milenka, v akomkoľvek veku, je vždy o dva schodíky vyššie ako manželka. Milenec, naopak, je vždy minimálne o dva schodíky nižšie, ako manžel.

... a teraz: každý máme právo výberu žiť si svoj život!!!